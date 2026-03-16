Enna: concluso il primo torneo di burraco organizzato dalla Pro Loco

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Il Primo Torneo di Burraco della Pro Loco Enna si è concluso con un grande successo, registrando un’ottima partecipazione e lasciando piena soddisfazione tra gli organizzatori, i quali ringraziano il circolo FIBUR di Leonforte per la preziosa collaborazione.

Il burraco, negli ultimi anni, è diventato molto più di un semplice gioco di carte: rappresenta un autentico strumento di aggregazione e socializzazione, capace di regalare momenti di spensierata compagnia.

Il circolo Pro Loco di Enna è da sempre impegnato nell’organizzazione di iniziative per i soci e per l’intera cittadinanza, e non si ferma qui. Lo sguardo è già rivolto alla Settimana Santa, con centinaia di mail già spedite ad altre Pro Loco e agenzie di viaggio per promuovere il programma pasquale e accogliere i numerosi turisti attesi in città.

Per la stagione estiva la Pro Loco Enna è pronta a rilanciare con tante nuove attività.

Fabio Marino