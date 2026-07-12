Enna, concluso il convegno regionale “Scuola: quando il disagio chiede ascolto”

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Si è concluso ieri a Enna, presso la Sala Congressi dell’Hotel Sicilia, il convegno regionale “Scuola: quando il disagio chiede ascolto”, promosso da FLC CGIL Sicilia e Proteo Fare Sapere Sicilia.

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L’iniziativa si è articolata in due giornate di lavoro e confronto, con la partecipazione di dirigenti scolastici, esperti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo studentesco. Al centro del dibattito il ruolo della scuola nell’ascolto e nella prevenzione del disagio giovanile.

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I lavori si sono aperti venerdì pomeriggio con gli interventi del professor Nicola Malizia, di Eliana Chiavetta e del procuratore Gaetano Paci. Nel corso dell’incontro sono state analizzate le diverse forme in cui il disagio attraversa le giovani generazioni. La tavola rotonda, che ha coinvolto istituzioni regionali, docenti e studenti, ha posto l’attenzione sulla necessità di rafforzare la rete educativa e di promuovere strumenti capaci di intercettare il malessere prima che possa trasformarsi in situazioni più complesse.

La seconda giornata si è aperta con l’intervento del dottor Marco Anello, dirigente dell’USR Sicilia. A seguire, le relazioni di Monica Fontana e Patrizia Colella hanno affrontato i temi del contratto e della governance dell’intelligenza artificiale.

Il convegno si è poi concentrato sul confronto tra i dirigenti presenti, che hanno evidenziato le difficoltà quotidiane della scuola di fronte a fragilità sociali sempre più diffuse e alla necessità di strumenti e risorse adeguate per rispondere ai bisogni degli studenti.

“La società di oggi – ha detto Anello – presenta sicuramente elementi di complessità enormemente superiori rispetto al passato. La scuola assorbe e riflette questo crescente moltiplicarsi degli stimoli e il disorientamento che ne deriva. Difatti al contempo nella nostra società crescono nuove forme di disagio, che colpiscono in particolar modo le fasce più fragili costituite dai giovani. Le istituzioni scolastiche non possono non mettersi all’ascolto di questo malessere, un ascolto che non sia episodico ma che diventi anche presa in carico del problema”.

A chiudere i lavori è stata Gianna Fracassi, Segretaria Generale della FLC CGIL Nazionale, che ha raccolto e rilanciato le istanze emerse dal convegno, sottolineando con forza la necessità di un cambio di paradigma nelle politiche educative.

Nelle dichiarazioni conclusive, Adriano Rizza, Segretario Generale della FLC CGIL Sicilia, e Gianna Fracassi hanno voluto tracciare una linea netta tra la responsabilità sociale e quella penale: “Il disagio giovanile non è una questione penale, ma una questione sociale. Di fronte a ragazzi e ragazze che manifestano malessere, disorientamento e rabbia, la risposta non può essere solo il controllo o la repressione. Il governo deve avere il coraggio di invertire la rotta e investire finalmente sul sociale, sulle politiche giovanili e su una scuola pubblica che sia davvero il primo presidio di comunità. Per farlo, però, la scuola ha bisogno di più risorse umane e strumenti adeguati per operare concretamente sul campo dell’educazione all’affettività e al rispetto. Non possiamo più rimandare un intervento strutturale che metta la formazione dei docenti e il potenziamento dell’ascolto al centro dell’agenda politica”, hanno dichiarato i due sindacalisti.