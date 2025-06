Enna: concluso con successo il Kids Summer Camp in inglese al Feudo Rosso di Cerami

PUBBLICITÀ

Si è concluso nei giorni scorsi il Kids Summer Camp, svoltosi dal 9 al 13 giugno presso l’azienda didattica Feudo Rosso di Cerami. Il campo estivo, interamente in lingua inglese, è stato ideato e programmato dalla docente Agata Campagna, School Manager dell’Oxford College Enna di Lorenzo Antonio Luigi Savoca, con la partecipazione del docente madrelingua Brent Robert Miller. Il servizio transfer è stato curato da Carmelo Di Maio. Vi hanno preso parte 18 bambini della scuola primaria, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni.

Ogni giornata ha proposto un tema educativo diverso, con attività coinvolgenti e divertenti.

Il primo giorno, “Welcome to the Past!”, è stato dedicato alla scoperta del Feudo attraverso la visita ai saloni nobiliari e uno storytelling ispirato alla sua storia.

Il secondo giorno, “Bee Day”, ha portato i bambini nel mondo delle api, con degustazione di miele e confronto tra ape e vespa.

Il terzo giorno, “Farm Friends & Gardening”, ha previsto attività con gli animali della fattoria e laboratori di giardinaggio.

Il quarto giorno, “Peace & Friendship”, è stato dedicato ai temi della pace e dell’amicizia, con una visita al rifugio della Seconda Guerra Mondiale e giochi educativi.

L’ultima giornata, “Bread & Celebration”, ha visto i bambini impegnati in un laboratorio di panificazione e in un gioco di ruolo al mercato, concludendosi con la cerimonia di consegna dei Certificate of Participation.

Il campo estivo ha riscosso grande apprezzamento da parte di bambini e genitori, unendo apprendimento linguistico, contatto con la natura e valori educativi in un’esperienza che sarà sicuramente ripetuta.