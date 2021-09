Enna: concluso con successo grest dell’associazione Hope Aps

Martedì 21 settembre si è concluso il grest dell’associazione Hope Aps dopo un mese di intensa attività. Il grest dal titolo “Leggere le emozioni”, che si è svolto per un mese con il patrocinio del Comune di Enna, si è svolto a Pergusa.

Centrale, per le attività dedicate ai trenta bambini seguiti dal team di educatori ed animatori, il tema delle emozioni e la loro consapevolezza, a cui sono stati educati i bambini attraverso delle letture sul tema, corredate da attività alla scoperta della condivisione dei sentimenti di gioia, tristezza, rabbia.

Non sono mancate le giornate alla scoperta delle bellezze naturali del lago di Pergusa, o i tanti laboratori creativi attivati, momenti di festa come quello con il Mago Clap, occasioni di gioco come i tanto amati tornei, giochi d’acqua che hanno rinfrescato l’estate dei bambini, tutto secondo le normative anti-covid.

Con l’arrivo dell’autunno il Grest ha chiuso i battenti ma l’associazione Hope è di nuovo in azione: dopo la messa dello studente presso la chiesa del SS. Crocifisso di Pergusa e la raccolta di materiale scolastico da destinare ai bambini in difficoltà, è già ripreso il dopo-scuola, mentre l’emporio Caritas che assiste 190 persone non ha mai cessato di essere operativo neanche durante il periodo estivo.

“L’associazione ha in serbo tanti progetti nuovi – commenta la presidente Roberta Mirisola – già siamo partiti col doposcuola e si sta lavorando in collaborazione con la parrocchia di Pergusa per l’apertura di un CAG (centro di aggregazione giovanile), visto che in questa parte della città non vi è la presenza di un luogo d’incontro per i bambini e giovani dove fare attività ludiche e ricreative e molti genitori, vista l’esperienza positiva del Grest, ci richiedono questo servizio. Non dimentichiamo, ovviamente, la nostra prima missione che è quella di stare vicino agli ultimi della nostra città, attraverso la distribuzione di alimenti, l’ascolto ed il pagamento di bollette, sempre con la collaborazione delle Caritas locali, dei diaconi e del comune attraverso l’assessorato alle politiche sociali”.