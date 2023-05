Enna: concluso ciclo di incontri formativi sulle cure palliative pediatriche

Si è concluso ieri con una tavola rotonda all’Ospedale Umberto I di Enna il ciclo di incontri formativi del progetto “Uno Spazio Amico per le Simultaneous Care” dell’Associazione S.A.M.O.T. Catania ONLUS. Presenti i responsabili del progetto Giulio Mellini, William Di Noto, Carmela Savoca, Angelo Bonaventura e Vito Digeronimo.

Sei tappe da novembre a oggi che hanno toccato tre province siciliane, Enna, Caltanissetta e Catania, per contribuire alla formazione degli operatori sanitari sul tema delle cure palliative pediatriche. La tavola rotonda di ieri ha rappresentato la conclusione della prima edizione del progetto.

Durante i lavori è stato dato spazio anche alla testimonianza di una madre che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa formativa, in particolare come nella cura delle malattie oncologiche in ambito pediatrico siano necessari approcci integrati, prese in carico precoci con un’equipe multidisciplinare e assistenza lontano dal luogo di cura, ovvero nelle abitazioni dei piccoli pazienti.

“Serve formare adeguatamente le famiglie e gli operatori sanitari – ha detto la coordinatrice del progetto, la dottoressa Carmela Savoca -. C’è bisogno di una rete professionale che va costruita con tante figure che devono collaborare insieme. Questo è l’obiettivo delle cure simultanee – conclude – e questa è la nostra sfida per i prossimi anni”.