Enna: conclusi lavori di manutenzione in diverse strade cittadine

“Nell’ultimo mese alcune strade della città sono state interessate da lavori di manutenzione”. A dichiararlo è l’Assessore comunale ai Lavori Pubblici Gaetana Palermo.

“Sono state interessate dagli interventi di rifacimento di tratti della copertura stradale – aggiunge – la Via Della Resistenza, Piazza Santa Venera, Salita Montesalvo, Via Repentite, San Pietro, Via Canalicchio, Piazza Garibaldi, Via Piazza Armerina, Via Santa Agrippina, marciapiede Viale Diaz e via Trieste. A questi interventi si aggiungono quelli di rattoppo delle buche stradali eseguiti dal Corpo Volontari di protezione civile di Enna e la realizzazione, grazie al cantiere di lavoro recentemente finanziato dal Governo Regionale, del passaggio pedonale che congiunge la Via Umbria con Via Aldo Moro ad Enna bassa”.

“Siamo consapevoli – argomenta l’Assessore Palermo – che ripristinare una strada è meglio che fare una toppa, che c’è ancora molto da fare ma un pezzetto alla volta riusciremo a dare corso alle numerose segnalazioni compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio”.

“Ringrazio l’ufficio tecnico che instancabilmente supporta chi amministra, le ditte impegnate nei lavori che operano con grande professionalità e generosità, gli instancabili ragazzi della Protezione Civile. Ringrazio tutti i consiglieri comunali per le risorse non intaccate dalle variazioni di bilancio, i miei colleghi assessori e, ovviamente, il Sindaco. Nei prossimi giorni – conclude l’esponente dell’amministrazione Dipietro – un altro importante risultato sarà raggiunto per la nostra città, grazie alla leale collaborazione tra Comune e Provincia, di cui naturalmente daremo conto”.