Enna: conclusi i laboratori creativi natalizi all’Associazione Magma

Conclusi con successo, presso la sede di via Roma, gli attesi laboratori creativi natalizi dell’Associazione Magma di Enna rivolti ai più piccoli. Le attività proposte sono state diverse e coinvolgenti, spaziando dalla decorazione di oggetti natalizi alle letture per bambini di storie scritte da autori siciliani con reinterpretazioni teatrali in cui sono stati protagonisti gli stessi piccoli partecipanti. Le letture sono state curate da Primaquinta all’interno del progetto “Sicilitudine”.

L’entusiasmo e la partecipazione sono il vero motore dell’associazione, la cui sede a Enna è nata solo qualche mese fa ma è già attiva nel promuovere arte e cultura in città.

“Ringrazio tutti i bambini che hanno partecipato, i loro genitori, il nostro team e i ragazzi di Primaquinta – commenta il presidente dell’associazione Paolo Previti -. Nei prossimi giorni comunicheremo ai nostri soci i nuovi laboratori, i programmi di formazione e gli eventi culturali che realizzeremo nei prossimi mesi, rivolti sia ai più piccoli che agli adulti”.

Un invito a restare connessi con le iniziative culturali dell’associazione Magma, sempre più radicata nel tessuto culturale ennese.