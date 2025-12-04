Enna: conclusa la mobilità Erasmus dell’IIS Colajanni-Farinato a Creta

PUBBLICITÀ

Si è conclusa l’esperienza Erasmus dell’indirizzo scientifico dell’IIS Colajanni-Farinato di Enna, che ha coinvolto dieci studenti, cinque docenti e la dirigente scolastica Maria Silvia Messina in una settimana di attività a Heraklion, sull’isola di Creta. La mobilità è stata realizzata nell’ambito delle azioni progettuali PNRR Futura – Next Generation EU.

Durante il periodo di permanenza, dal lunedì al venerdì, il gruppo ha svolto attività didattiche presso la Senior High School New Alikarnassos di Heraklion, tra cui lezioni condivise, laboratori e momenti di confronto in classe. Due docenti hanno inoltre partecipato ad attività di job shadowing, osservando l’organizzazione scolastica e le metodologie didattiche della scuola ospitante.

Accanto alle attività scolastiche, il programma ha previsto visite culturali nelle città di Rethymno, presso il monastero di Arkadi e al sito archeologico di Cnosso. Gli studenti hanno inoltre visitato il Museo archeologico, il Museo storico e il Museo di storia naturale di Heraklion, approfondendo aspetti legati alla civiltà minoica, alla storia dell’isola e al contesto ambientale.

L’esperienza ha incluso anche momenti di interazione con la comunità locale e con il personale della scuola ospitante, favorendo lo scambio culturale oltre alle attività formative previste dal progetto.

Al termine della mobilità, l’istituto ha ringraziato la scuola partner di Heraklion per la collaborazione e gli studenti e i docenti coinvolti per la partecipazione alle attività. Il progetto rientra tra le iniziative volte al potenziamento delle competenze linguistiche e interculturali degli studenti.