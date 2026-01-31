Enna, conclusa la fase emergenziale: il Sindaco dispone la chiusura del COC

PUBBLICITÀ

Con propria Ordinanza n. 10 del 30/01/2026, il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha disposto la chiusura del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, attivato con ordinanza sindacale n. 2 del 18 gennaio scorso.

Tale decisione è stata assunta nella considerazione del fatto che la fase emergenziale può ritenersi conclusa e che le attività del C.O.C. sono attualmente mirate esclusivamente alla ricognizione dei danni, che verranno comunicati al Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) con successiva nota.

Con la stessa Ordinanza, viene demandato agli uffici competenti e alla Struttura Comunale di Protezione Civile le attività residuali di ricognizione dei danni e i conseguenti adempimenti amministrativi.

Alla data odierna risultano essere in corso di ultimazione, e saranno seguiti dall’Area Tecnica comunale, gli interventi di messa in sicurezza della Villa Torre di Federico e della frana sottostante la Via Civiltà del Lavoro, i cui tempi si sono sensibilmente allungati a causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni.