Enna, conclusa al Parco Proserpina la Festa dell’Unità

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Si è conclusa ieri al Parco Proserpina di Pergusa la terza edizione consecutiva della Festa dell’Unità di Enna, dopo tre giornate di incontri, dibattiti, musica, socialità e partecipazione nel corso dell’intero fine settimana.

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La giornata conclusiva si è aperta con “Paesaggi di comunità”, un confronto dedicato al territorio, alla qualità dei luoghi, alla cultura, allo sport e al ruolo delle associazioni nella costruzione della comunità. Nel pomeriggio spazio a “Sicilia ed Europa”, con il confronto tra rappresentanti delle istituzioni e del Partito Democratico, tra cui Giuseppe Lupo e Piero Capizzi, Fabio Venezia e Stefania Marino, e il collegamento con Stefano Bonaccini, Presidente nazionale del PD. A seguire uno dei momenti più coinvolgenti della giornata, il “Dialogo con i cittadini”, durante il quale il sindaco Vladimiro Crisafulli e la Giunta hanno risposto direttamente a numerose domande, osservazioni e proposte sui problemi e sulle prospettive della città.

Subito dopo, spazio all’estrazione dei premi della sottoscrizione e quindi alla parte più festosa della serata. Per tutta la giornata gli stand e l’area food hanno continuato ad animare il Parco Proserpina, tra incontri, chiacchiere, famiglie e la tradizionale salsicciata, in un clima di festa e comunità che ha accompagnato l’intera manifestazione. A chiudere la serata, lo spettacolo dei “Ragazzi dell’Ennesimo Talento”, con bambini, bambine e giovani artisti ennesi protagonisti davanti a tante famiglie, in un’atmosfera di partecipazione, allegria e condivisione.

Per il comitato organizzatore, il bilancio delle tre giornate conferma il valore politico e sociale assunto dalla manifestazione.

«Dopo tre edizioni consecutive, la Festa dell’Unità è tornata a essere una tradizione della città: un laboratorio politico aperto, dove elaborare e confrontare idee e proposte, ma anche un appuntamento sociale e di aggregazione, capace di mettere insieme dibattito, partecipazione, famiglie, giovani e momenti di convivialità – sottolinea il comitato organizzatore -. Un ringraziamento particolare va al segretario uscente Giuseppe Seminara, alla segreteria del PD di Enna, ai Giovani Democratici, ai volontari, alla Forestale e a tutte le persone che, nei giorni precedenti e durante la manifestazione, hanno lavorato per rendere possibile questa edizione. E ancora ai tanti ospiti che hanno partecipato ai diversi incontri, alle associazioni e alle organizzazioni presenti, alle famiglie, ai giovani e a tutti i cittadini che hanno attraversato e animato il Parco Proserpina. Tre giorni che hanno confermato la capacità della Festa di essere insieme luogo di confronto politico, spazio di partecipazione e momento di comunità e socialità per la città».