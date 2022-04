Enna: concerto di beneficenza a favore di “Casa Àncora”

Stasera al Teatro Garibaldi di Enna, a partire dalle ore 20,30, concerto di beneficenza a favore di “Casa Àncora” di Don Enzo Volpe e Suor Mariateresa Murgano a Palermo, un luogo familiare che accoglie chiunque si trovi in situazioni di abbandono, povertà, solitudine e disagio. Ad esibirsi sarà il giovane chitarrista e talento ennese Vincenzo Fiamingo.

L’obiettivo concreto è ristrutturare i locali per rendere abitabile la nuova sede della Casa, già individuata in Piazza Ponticello a Palermo.