Enna: concerto della Fanfara dei Carabinieri

La Prefettura e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna vogliono regalare a tutta la cittadinanza un concerto della Fanfara dei Carabinieri del 12° Reggimento “Sicilia” in occasione delle prossime festività natalizie che si terrà presso il cine–teatro “Grivi” di Enna alle ore 17.30 di venerdì 10 dicembre.

La Prefettura di Enna comunica che per partecipare alla manifestazione sarà necessario prenotarsi con l’invio di una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica prefettura.enna@interno.it – filippo.fiammetta@interno.it con l’indicazione dei relativi dati anagrafici.

La Prefettura provvederà ad inviare agli interessati un messaggio di conferma dell’avvenuta prenotazione fino alla concorrenza dei posti disponibili. All’iniziativa sono stati invitati a partecipare – per il tramite dei dirigenti scolastici – gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti nel capoluogo, tenuto conto che l’ingresso è subordinato, per tutti, al possesso del green pass rafforzato, come previsto dalle recenti norme anti COVID-19 per la partecipazione alla manifestazioni pubbliche.

La Prefettura precisa che l’ingresso, per motivi organizzativi, sarà consentito fino a 15 minuti prima dell’inizio del concerto e precisamente fino alle ore 17.15.

La performance della Fanfara sarà preceduta dalla sfilata della stessa con partenza dalla Prefettura alla ore 17, percorrendo tutta la Piazza Garibaldi e un tratto della Via Roma, in senso contrario, per poi raggiungere il cine-teatro.