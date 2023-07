Enna: concerto del 2 luglio, piovono le critiche

Non è stato accolto positivamente da molti cittadini ennesi lo spettacolo previsto il 2 luglio in occasione della festa patronale. Senza ovviamente mettere in discussione il livello artistico di cantanti e attori che saliranno sul palco di Piazza Europa, alcuni dei quali di fama nazionale, a quanto pare buona parte dei cittadini si sarebbe aspettato qualcosa di diverso per l’evento di intrattenimento più atteso dell’anno.

Ma a creare i maggiori malumori è stata la modalità con cui sono stati resi noti i nomi dei protagonisti dell’evento, comunicati solo tre giorni prima la data della festa. La crisi amministrativa e il recente rimpasto in giunta non bastano come giustificazione: al cittadino interessano i fatti e non le querelle politiche.

La festa patronale è, insieme alla Settimana Santa, l’evento più atteso in città che costa alle casse comunali 100 mila euro (forse anche più), di cui una parte (sicuramente di rilievo) destinata allo spettacolo di Piazza Europa. Ma quale sarebbe il ritorno economico per la città se la programmazione è praticamente assente? Come creare interesse nelle città vicine se i nomi degli artisti si comunicano solo qualche giorno prima dell’evento? Vale la pena investire cifre importanti per avere risultati minimi?

Quesiti questi che meriterebbero delle risposte, come anche qualcuno dovrebbe spiegare ai cittadini perché a Enna si ha la sensazione che negli ultimi anni si esibiscano quasi sempre artisti, dei quali ribadiamo non mettiamo in dubbio il loro talento, che propongono sempre lo stesso genere di spettacoli. La gente è stanca e soprattutto i giovani non nutrono più alcun interesse verso le attività culturali proposte.

“Enna merita di più” si legge in uno dei tanti commenti sui social di cittadini indignati. Ma probabilmente è proprio questo quello che la città si merita.

Filippo Occhino