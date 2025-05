Enna: concerto dei Gemelli Diversi e Fred De Palma, modifiche alla viabilità e sosta

PUBBLICITÀ

È istituito, dalle ore 14:00 di domani, sabato 24 maggio, fino alle ore 01:00 di domenica, il divieto di transito veicolare nei tratti di via delle Olimpiadi e via dello Sport adiacenti al Campo di Atletica “T. Pregadio”, in occasione del concerto dei Gemelli Diversi e di Fred De Palma, evento inserito nel programma del ventennale dell’Università Kore.

Istituito, dalle ore 14.00 del giorno 24/05/2025 alle ore 01.00 del giorno 25/05/2025 il divieto di sosta veicolare con rimozione, nel tratto di via dello Sport compreso tra l’intersezione con la via delle Olimpiadi e l’intersezione con la stradella di accesso alla chiesa di Sant’Anna. Il percorso alternativo per i residenti della zona Ferrante è costituito dalla via Val’Aosta , la via Mazza e il viale delle Olimpiadi. Sarà consentito altresì il transito ai mezzi di soccorso e ai residenti del tratto interessato alla chiusura al transito veicolare.

Un’area della via dello Sport adiacente la stradella di accesso alla chiesa di Sant’Anna sarà riservata ai mezzi di n. 3 operatori commerciali debitamente autorizzati.