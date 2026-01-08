Enna: con “Arpa e Voce” di Ginevra Gilli si chiude il ciclo natalizio di Bottega Culturale

PUBBLICITÀ

Si è svolto il 6 gennaio, presso la Chiesa dello Spirito Santo di Enna, “Arpa e Voce – Christmas Candlelight Event” di Ginevra Gilli, appuntamento inserito nel calendario di iniziative promosso da Bottega Culturale.

La proposta artistica ha trasformato lo spazio sacro in un luogo dedicato alla fruizione musicale e vocale, favorendo un momento di condivisione e raccoglimento.

Ginevra Gilli ha guidato la serata attraverso una proposta artistica basata sull’intreccio tra voce e arpa, accompagnando il pubblico in un percorso musicale improntato all’ascolto e alla contemplazione. L’allestimento, caratterizzato da luci soffuse e da un utilizzo essenziale dello spazio, ha accompagnato lo svolgimento dell’evento, contribuendo a definire l’atmosfera complessiva.

L’iniziativa rientra nel percorso culturale promosso da Bottega Culturale, con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Enna, finalizzato alla valorizzazione di luoghi simbolici della città attraverso eventi artistici e culturali.

Con l’appuntamento del 6 gennaio si è concluso il ciclo di iniziative natalizie promosso da Bottega Culturale, aprendo il calendario delle attività previste per il nuovo anno.