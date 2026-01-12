Enna, “Comunità è”: incontro su legami, partecipazione e futuro delle aree interne

PUBBLICITÀ

Si intitola “COMUNITÀ È. Dialoghi e confronti su Enna e la sua comunità” l’incontro promosso da Arci Petra, Koinè Eureka, ANPI Enna e Luciano Lama ONG, in programma a Enna venerdì alle ore 18.30 presso Al Kenisa – Caffè Letterario.

A presentare il senso dell’iniziativa è Federica Barbarino, presidente di Petra APS circolo Arci, che definisce la comunità come “la trama di legami e relazioni che dà forma alla vita condivisa — negli spazi e nei luoghi comuni, nei confronti e nei progetti collettivi, nel valore dei rapporti umani e della fiducia reciproca”. Una dimensione che, secondo la presidente, “è dove si esprime l’impegno politico, sociale, culturale e civico” e che nelle aree interne “è particolarmente preziosa: è tessuto sociale, radicamento, cura reciproca, dimensione di senso che sostiene il futuro”.

Barbarino sottolinea come oggi “la dimensione comunitaria rischia di sfilacciarsi”, a causa di “perdita di legami e memoria, l’indebolirsi del confronto e del dialogo, la difficoltà a costruire narrazioni condivise”. Una condizione che, spiega, “chiede di ripensare fiducia, partecipazione e responsabilità collettiva”, ricordando che “coltivare la comunità significa coltivare ascolto, memoria, responsabilità e capacità di stare insieme, anche tra generazioni diverse”.

L’incontro prende avvio dalla riflessione proposta da Enzo Cimino nel libro “Elogio della Politica”, che “interroga il senso della politica come pratica collettiva, come spazio di partecipazione e responsabilità condivisa, in un tempo segnato da sfiducia e disimpegno”.

Oltre al contributo di Cimino, sono previsti gli interventi di Anna Vasquez, autrice di “Malacriata” (2023); di Renzo Pintus, autore di “La memoria ritrovata. Storie di partigiani ennesi 1943–45” (2023) e presidente ANPI Enna; di Michele Sabatino, economista e presidente della ONG “Luciano Lama”; e della stessa Federica Barbarino, presidente di Arci Petra APS e professionista dei beni culturali attiva nei contesti locali. Introdurrà Lillo Maria Colaleo, mentre la moderazione sarà affidata a Manuel Gaetano Cutaia.