Enna: Comune, presentato sportello di facilitazione digitale

Si è svolta ieri, presso la sala conferenze dell’Urban Center la presentazione dello sportello di facilitazione digitale del Comune di Enna. Un utile strumento a disposizione dei cittadini per conoscere il mondo digitale.

“La conoscenza digitale – spiega l’Assessore alla comunità educante Giuseppe La Porta – può amplificare le capacità di ciascuno, far risparmiare tempo e semplificare la vita di tutti i giorni. Si può avere il mondo a portata di smartphone, accedere ai servizi pubblici online quando e dove si vuole, e gestire le necessità dalla banca alla spesa con pochi clic”.

Presso lo sportello di Facilitazione Digitale, si potrà scoprire come: accedere ai servizi pubblici tramite l’app IO.it per pagamenti, documenti digitali e firme; utilizzare la Carta d’Identità Elettronica (CIE), il tuo documento digitale ufficiale; accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

“È volontà dell’amministrazione – continua La Porta – implementare questo servizio anche presso lo sportello Informagiovani di prossima apertura in zona universitaria. Questo perché il supporto all’utilizzo degli strumenti digitali non è una necessità solo per i meno giovani, ma è fondamentale anche per le nuove generazioni, per aiutarle a navigare al meglio e con consapevolezza nel mondo digitale. Nel frattempo chi fosse interessato può venire a trovarci presso l’Urban Center”.