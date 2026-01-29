Enna: Comune, il nuovo dirigente dell’Area Tecnica incontra gli ordini professionali

PUBBLICITÀ

Si è svolto ieri mattina, su iniziativa del nuovo dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Enna, Ing. Eugenio Diliberto, e alla presenza del Sindaco Maurizio Dipietro, il programmato incontro con i rappresentanti degli ordini professionali della città.

PUBBLICITÀ

Alla riunione erano presenti per l’Ordine degli ingegneri, il Presidente Alessandro Severino e l’Ing. Marco Perpignano; per l’ordine degli Architetti il Presidente Leonardo Russo e l’arch. Andrea Passero; per il Collegio dei Geometri il Geom. Michele Cappa e per l’Ordine degli Agronomi il Presidente Gaetano Savoca.

“Ho ritenuto opportuno – spiega l’ingegnere capo Eugenio Diliberto – avviare questo confronto con gli ordini professionali perché sono convinto che le varie problematiche che abbiamo sul tavolo, possano essere risolte più facilmente con il contributo e le esperienze di tutti ma anche perché la gestione dell’area tecnica comunale non può prescindere dal rapporto con i rappresentanti delle professioni”.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Maurizio Dipietro che evidenzia come “specialmente in questa fase in cui dobbiamo avere a che fare con i danni derivanti dal passaggio del ciclone Harry, il contributo che gli ordini professionali potranno dare, così come già avvenuto in passato, sarà veramente importante”.

Per quanto riguarda le attività di messa in sicurezza del territorio, le stesse risultano essere ancora attualmente in corso.