Enna: Comune fuoriesce dall’Ente Autodromo

Si pubblica di seguito dichiarazione dei gruppi a sostegno dell’amministrazione Dipietro.

Siamo esterrefatti dalla scelta delle opposizioni di deliberare la fuoriuscita del Comune di Enna dall’Ente Autodromo di Pergusa. Una scelta scellerata e incomprensibile priva di qualsivoglia proposta politica e prospettiva per Pergusa. In un momento in cui il lago è in sofferenza che senso ha decidere di uscire dall’ente autodromo? Siamo sgomenti.

Si è scritta una dolorosa e buia pagina contro la città e contro un simbolo identitario di Pergusa. Ci chiediamo, chi c’è dietro? I soliti detrattori? Per quali oscuri interessi? Oscuri perchè nessuna motivazione politica ragionevole stasera è stata fornita.

Si voleva rilanciare l’autodromo o forse cosa diversa? Ci siamo detti d’accordo, ma bisognava essere dentro per dire la propria. O, invece, c’è un disegno più grande? Si vedrà e la città capirà.

Una nostra previsione: si è deciso di uccidere definitivamente Pergusa.