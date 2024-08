Enna: Comune formalizza collaborazione con le società di nuoto La Fenice e Murgano

PUBBLICITÀ

“La parola d’ordine del Sindaco e dell’amministrazione Dipietro è sinergia con il territorio e con le associazioni del settore. In questo senso, è stata formalizzata in giunta, nei giorni scorsi, la collaborazione con le società di nuoto La Fenice e Murgano”. A parlare è l’assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile che spiega come “entrambe queste società si occupano di curare corsi di nuoto, attività agonistica e pre agonistica. La Murgano cura, inoltre, corsi per il conseguimento del brevetto di assistenti bagnanti, di sub e di istruttore di nuoto. La Fenice, invece, si occupa prevalentemente di agonismo a livello federale regionale, nazionale e internazionale nelle specialità di nuoto in vasca e nuoto di fondo”.

PUBBLICITÀ

Una collaborazione già collaudata che è stata più compiutamente definita.

“La selezione delle società – aggiunge la Campanile – è avvenuta con regolare procedura pubblica al termine della quale è stata stabilita una ben articolata forma di collaborazione”.

“Il nuoto è uno sport molto attivo in città – dichiara il sindaco Maurizio Dipietro – e anche l’attività agonistica va forte. Sono centinaia i ragazzi che frequentano le nostre piscine e l’amministrazione ha inteso agevolare, attraverso procedure burocratiche trasparenti e compatibili con le normative che disciplinano i servizi a domanda individuale, la più ampia praticabilità di questo importante sport di concerto con le società sportive”.

“Vivremo qualche mese di disagio – chiarisce poi Rosalinda Campanile – perché la piscina coperta è in fase di ristrutturazione e non potrà aprire come gli anni precedenti a ottobre. Ma aprirà in una forma migliore al termine dei lavori. Un ringraziamento, quindi, alle società Murgano e La Fenice che in queste settimane stanno collaborando per la gestione delle piscine scoperte offrendo un servizio eccellente ai numerosissimi utenti. Ovviamente il quadro dell’attività natatoria si compone anche di altre realtà come la società Openline, che oltre ai corsi di nuoto si occupa di fitness acquatico come idrobike e aquagym, e la Project Driver, che si rivolge al mondo della disabilità garantendo a tutti di potere praticare il nuoto perché lo sport sia per tutti, oltre le barriere”.

“L’utilizzo delle piscine comunali – spiega ancora Rosalinda Campanile – verranno garantite a tutte le società (oltre alle due con cui è stata formalizzata una collaborazione) ma anche ai cittadini che privatamente desiderano frequentarle”.

“La collaborazione con le associazioni sportive – conclude l’assessore – aiuta il Comune ad attuare una migliore gestione degli impianti e i cittadini a godere di un’ampia offerta sportiva. Insomma la costruzione di percorsi in collaborazione con il tessuto locale premia tutti. L’amministrazione si sta muovendo in questa direzione, dopo l’affidamento degli impianti di Venova alla UISP si procederà sulla stessa scia anche per altri impianti sportivi di cui a breve si darà notizia. Come è noto siamo a corto di personale, ma grazie al prezioso impegno di Enzo Arena e Sergio Maffeo riusciamo a garantire servizi soddisfacenti ma la collaborazione con le società sportive aiuta ad offrire una migliore gestione”.