Enna: Comune e Iacp insieme per alloggi a canone calmierato per giovani coppie, studenti e famiglie

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Il Comune di Enna e l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) lavoreranno insieme a un piano di edilizia residenziale sociale rivolto a giovani coppie, studenti e famiglie. La linea condivisa è emersa nell’incontro di ieri, giovedì 18 giugno, tra l’amministrazione comunale e il presidente dell’IACP, l’avvocato Francesco Occhipinti. Per il Comune erano presenti il sindaco Mirello Crisafulli e gli assessori Michele Sabatino e Tiziana Arena.

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Il confronto ha definito due direzioni di lavoro. La prima riguarda la riqualificazione del patrimonio pubblico già esistente secondo lo standard NZEB (Nearly Zero Energy Building, edifici a energia quasi zero). La seconda punta sulla rigenerazione urbana attraverso il recupero di vecchi edifici comunali o privati da acquisire e ristrutturare.

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Questi immobili saranno destinati ad abitazioni a canone calmierato, aperte anche agli studenti universitari. È un modo per incentivarli a vivere nella parte alta della città, riportando residenti e attività dove oggi mancano.

“La riqualificazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare è elemento essenziale di sviluppo che dovrà coinvolgere tutti gli attori del territorio – ha dichiarato il sindaco Mirello Crisafulli -. Sarà per questo a breve istituito un tavolo permanente con istituzioni, imprese, ordini professionali e università per programmare tutte le azioni strategiche necessarie”.

Sulla stessa linea il presidente dell’IACP, Occhipinti, che ha assicurato la disponibilità dell’Istituto “a sostenere ogni forma progettuale volta a migliorare il patrimonio immobiliare ennese ed a renderlo più accessibile alle fasce deboli della popolazione”.