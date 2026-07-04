Enna, Comune e FIDAL al lavoro per il rilancio del campo Tino Pregadio

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Si è svolto il 1° luglio a Enna un incontro tra l’amministrazione comunale e i massimi vertici della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, dedicato al futuro dell’impianto “Tino Pregadio” di Enna Bassa.

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Il presidente nazionale Stefano Mei, accompagnato dal consigliere regionale Ettore Rivoli e dal delegato provinciale Daniele Tagnese, ha effettuato un sopralluogo alla struttura e si è confrontato a lungo con il Vicesindaco, l’Onorevole Stefania Marino.

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L’assessore allo Sport Giuseppe Trovato, pur impossibilitato a presenziare, ha condiviso le iniziative individuate per il rilancio di un impianto della storica realtà, che fino a pochi anni fa richiamava ad Enna centinaia di atleti siciliani. L’obiettivo è ripristinare la pista e parte del muretto perimetrale, in modo da rendere il campo omologabile, attraverso un mutuo da accendere con l’Istituto per il Credito Sportivo.

Il Comune si avvarrà della collaborazione dell’ingegnere Paolo Vicari, tra i massimi esperti nel settore in Sicilia.

“Comune di Enna e FIDAL continueranno a collaborare per dare alla cittadinanza e agli sportivi siciliani un impianto rinnovato ed efficiente, e che torni ad essere palcoscenico di importanti eventi sportivi grazie alla centralità del territorio”, hanno dichiarato Marino e Trovato.

“L’amministrazione comunale intende attribuire centralità alle politiche sportive, sia in ragione del loro valore sociale per la comunità ennese, sia in una prospettiva di sviluppo legata a eventi di più ampio respiro, come già definito all’interno del nostro programma di governo. Intendiamo pertanto valorizzare e sostenere le iniziative sportive in grado di generare ricadute anche in termini di turismo sportivo”, ha dichiarato il sindaco Mirello Crisafulli.