Enna. Comune: bando mobilità esterna del dirigente contabile, interviene la Cgil

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa della Fp Cgil Enna firmata dal segretario aziendale Antonio Rubino e dal segretario generale provinciale Giovanni Lavalle.

“La Fp Cgil Enna presa visione della delibera di GM n. 175 del 5/8/2020 e della determinazione Area 3 n. 67 del 28/8/2020, atti di competenza del Dirigente contabile in servizio presso l’rea 3, esprime stupore e denuncia illegittimità per la pubblicazione del bando mobilità esterna del Dirigente Contabile avviato con deliberazione di GM che modifica la modalità di copertura del posto da selezione art. 110 dlgs 267/2000 a mobilità esterna che anziché dal Dirigente in servizio dell’Area 3 Finanziaria e del personale viene firmato dal Responsabile posizione organizzativa con delega all’area finanziaria senza che venga rappresentata in atti alcuna facoltà/autorità/potere delegato per gli atti dell’area del personale.

Sia la determinazione approvazione bando sia l’avviso bando di mobilità esterna sono a firma del responsabile posizione organizzativa con delega all’area Informatica demografica senza alcuna facoltà/autorità/potere delegato per gli atti dell’area del personale e sia il Responsabile posizione organizzativa Area Finanziaria che il Responsabile posizione organizzativa Area Informatica demografica sono dipendenti con rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti del Dirigente contabile in servizio, che li ha incaricati di posizione organizzativa.

Impressiona nel bando la mancata indicazione, tra gli altri, dell’obbligo di dichiarazione “di non avere riportato condanne penali” e “di non avere procedimenti penali in corso” o la dichiarazione di “assenza di condanne e/o sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità patrimoniale o dirigenziale”.

Allarma la non rispondenza del bando di mobilità e il regolamento di organizzazione relativamente alla richiesta corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’ente di provenienza richiesta che restringe e limita la partecipazione al bando.

Inquieta la composizione della Commissione che provvede alla valutazione dei curricula e del colloquio che il regolamento prevede essere presieduta dal Dirigente dell’Area di destinazione, Area 3, e da due dipendenti dal medesimo individuati.

Allerta il rinvio della competenza dell’adozione degli atti di ammissione od esclusione dei candidati, al Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, dipendente con rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti del Dirigente contabile in servizio e nominato dal Dirigente contabile in servizio.

Un avviso di mobilità esterna che lascia sgomenti ipotizzando che il Dirigente Contabile dell’Area attualmente in servizio a tempo determinato, dipendente di altro Ente, potrebbe rivelarsi un possibile concorrente al Bando.

A pensar male si fa peccato ma….

La Fp Cgil Enna auspica che gli organismi interni preposti intervengano per garantire trasparenza e legittimità nell’espletamento delle procedure di mobilità esterna per la copertura del posto di Dirigente contabile a tempo indeterminato, chiede la immediata revoca della deliberazione di GM n. 175 del 5/8/2020 modifica del fabbisogno del personale e della determinazione n. 67 del 28/8/2020 approvazione avviso del bando di mobilità.

Come O.S. Fp Cgil Enna continueremo a vigilare sulla legittimità e trasparenza del bando rivolgendoci alle autorità competenti”.