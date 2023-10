Enna: compie 90 anni lo scultore Gesualdo Prestipino

PUBBLICITÀ

Compie 90 anni lo sculture ennese Gesualdo Prestipino. Uno stile inconfondibile il suo, è l’artista del mito e della fascia, ma chi lo conosce sa che c’è molto di più: un percorso di studio, di ricerca (anche interiore), per arrivare all’essenza della sua arte.

Prestipino nasce a Enna il 15 ottobre del 1933. Esordisce giovanissimo come pittore, ma dedicherà gran parte del suo percorso artistico alla scultura. Si diploma all’Istituto d’Arte di Palermo. Va in Germania, Milano, Parigi, in Svizzera e a Torino, tappe fondamentali per la sua formazione artistica e stilistica, ma rientra presto nella sua città natale. Ed è qui che la sua arte “esplode”, ispirata sicuramente da quel lago che ogni giorno scruta e osserva, vivendo proprio alle sue sponde. La mitologia diventa tema ricorrente, nel tempo abolisce la figura per sostituirla con la fascia, sua cifra stilistica.

L’arte di Gesualdo Prestipino è ormai conosciuta in tutto il mondo, ha esposto sia in Italia che all’estero.

Lui stesso ormai è un mito, tanti auguri Aldo.

Filippo Occhino