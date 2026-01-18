Enna, Commercialisti: Marco Montesano confermato presidente

PUBBLICITÀ

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna ha registrato un’ampia partecipazione alle recenti elezioni, con un’affluenza superiore al 90% degli iscritti. Al termine delle votazioni, Marco Montesano è stato confermato presidente dell’Ordine per il prossimo mandato, a guida di un progetto improntato alla continuità amministrativa.

La partecipazione elevata è stata evidenziata come un dato significativo all’interno dell’Ordine, a testimonianza del coinvolgimento degli iscritti nella vita dell’ente e nei processi decisionali che ne regolano l’attività.

“Questa partecipazione così ampia va oltre ogni più rosea aspettativa”, dichiara il Presidente Montesano. “È la dimostrazione che la nostra comunità è viva, attenta e desiderosa di contribuire collettivamente al futuro dell’Ordine. Sentiamo questa responsabilità con un forte legame umano e professionale che va oltre il semplice atto elettorale.”

Il Consiglio e il Presidente hanno espresso profonda gratitudine verso tutti gli iscritti che hanno aderito al voto, sottolineando come la fiducia così manifestata sia un patrimonio da valorizzare giorno dopo giorno attraverso un’azione sempre più vicina alle esigenze reali dei professionisti.

Tra le priorità indicate dal Presidente per il prossimo mandato figura un impegno concreto verso una maggiore inclusione territoriale dell’Ordine, con una particolare attenzione al nord della provincia di Enna.

“Molti colleghi – ha detto Montesano – percorrono più di un’ora per raggiungere Enna e partecipare agli eventi. Vogliamo superare queste distanze reali e simboliche, promuovendo iniziative e occasioni di incontro che avvicinino l’Ordine ai professionisti che operano nelle aree più distanti, favorendo così una partecipazione ancora più ampia e partecipata”.

Il nuovo Consiglio – confermato dagli iscritti – potrà contare su una squadra compatta pronta ad affrontare le sfide con professionalità e visione, mantenendo fede a un percorso volto a promuovere la crescita culturale, sociale e professionale dei commercialisti ennesi. Confermata quindi la fiducia nella continuità di un progetto che non guarda soltanto alla dimensione tecnica della professione, ma anche alla costruzione di un’identità comune e al rafforzamento della coesione interna. L’obiettivo condiviso rimane quello di rendere l’Ordine sempre più inclusivo, dinamico e attento alle esigenze del territorio. Per il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Enna, è stato confermato alla carica di Presidente Marco Montesano, affiancato dai Consiglieri Daniela Basile, Anna Laganga Senzio, Giamprimo Luglio, Ferdinando Marchese, Carmela Saglimbeni e Massimo Scebba, che contribuiranno con competenza e dedizione alle attività istituzionali. Nel Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti Giuseppe Cimino, Gaetano Giallanza e Luigi Tambè. Infine, per il Comitato Pari Opportunità, l’assemblea degli iscritti ha scelto Roberta Beccaria, Santa Bruno, Maria Rita Fondrisi e Giuseppa Rizzo, con l’obiettivo di promuovere iniziative e buone pratiche in tema di parità di genere e inclusione professionale.

“Un ringraziamento davvero speciale – dichiara Montesano – va ai colleghi Giuseppina Anello, Filippo Arena, Maria Rita Cusmano, Salvatore Russo, Gianpaolo Vallone, Antonino Buscemi e Calogero Smario che con passione e grande partecipazione hanno contribuito a rendere questo momento carico di emozione e condivisione”.