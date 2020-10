Enna: Commemorazione dei Defunti, il cimitero sarà regolarmente aperto

Sarà regolarmente aperto il Cimitero comunale di Enna nei giorni dedicati alla celebrazione dei defunti. A dare l’annuncio è il Sindaco di Enna che, con il supporto del Centro Operativo Comunale, coordinato dal dott. Lorenzo Colaleo e dal Dott. Litterio Lipari, ha disposto l’apertura nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, dalle ore 7,30 alle ore 17,30.

“Abbiamo deciso di non chiudere – spiega il Sindaco Maurizio Dipietro – confidando nel buon senso e nel rispetto delle regole anticontagio che fino ad oggi gli ennesi hanno dimostrato ampiamente”.

Dal canto suo il coordinatore e disaster manager Lorenzo Colaleo sottolinea come “l’estensione del cimitero, pari a circa novantaquattromila metri quadrati, consenta di mantenerlo aperto garantendo, al contempo, il necessario di stanziamento sociale”.

Tra le altre misure adottate in occasione di queste giornate particolari, dedicate al ricordo degli affetti più cari che non ci sono più, lo spostamento delle rivendite di fiori nell’area antistante l’ingresso principale che, per tale ragione, sarà solo parzialmente utilizzata come parcheggio, mentre altre due rivendite di fiori saranno allocate in corrispondenza dell’ingresso secondario, dove si trova un’altra area dedicata al parcheggio delle auto.

Per rispettare le norme anticontagio, quest’anno non sarà possibile garantire il trasporto dei disabili e delle persone con difficoltà motorie all’interno del cimitero, così come, con ogni probabilità, non sarà possibile celebrare la tradizionale messa del 2 novembre.

Inoltre, gli ingressi principale e secondario saranno suddivisi in due corsie per separare i flussi di entrata e uscita.

A vigilare sul rispetto delle regole anticontagio ci sarà il personale della Polizia Locale.