Enna: Commemorazione dei Defunti, cimitero comunale pronto per accogliere i visitatori

“Il Cimitero comunale è pronto per accogliere i visitatori in occasione della ricorrenza dei defunti”. Così si esprime l’assessore con delega ai servizi cimiteriali Giancarlo Vasco.

“Abbiamo lavorato con impegno in questi mesi – aggiunge – per far trovare l’area cimiteriale in perfette condizioni, con interventi che hanno riguardato la manutenzione del verde ma anche quella della pavimentazione stradale, nonché il ripristino dell’illuminazione votiva”.

“Nei giorni scorsi – aggiunge – si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo loculario, mentre stiamo dando ulteriore impulso all’attività di assegnazione di spazi per la realizzazione di nuove edicole funerarie. Inoltre, voglio rassicurare i nostri concittadini sulla disponibilità di acqua all’interno dell’area cimiteriale. Grazie, infatti, all’attività e al prezioso supporto del personale dei servizi cimiteriali e dell’ufficio tecnico con in testa la dirigente Delfina Voria, nonché dell’Ente Corpo Volontari di Protezione Civile e del Corpo Forestale di Enna, che ringraziamo nella persona del capo dott. Ignazio Arrabito e del funzionario direttivo Mario Cappa, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata, i serbatoi idrici posti all’interno del cimitero saranno costantemente riforniti”.

Sarà, inoltre, presente un’autobotte a posto fisso nel piazzale antistante l’ingresso principale del cimitero.

“Tuttavia – conclude l’assessore Vasco – mi sento di raccomandare a tutti un uso parsimonioso della risorsa idrica, considerata la difficile situazione di crisi che stiamo vivendo”.