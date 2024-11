Enna: commemorazione dei defunti, assistenza ai visitatori da Protezione Civile e Ranger fino a domenica

PUBBLICITÀ

In occasione della commemorazione dei defunti, l’Ente Corpo Volontari Protezione Civile è attivo per offrire assistenza ai cittadini in visita presso il cimitero di Enna a partire da oggi, venerdì 1 novembre, fino a domenica. Dalle 8:00 alle 17:00, due auto saranno posizionate all’ingresso del cimitero con i volontari pronti ad accompagnare chiunque abbia difficoltà a raggiungere la tomba dei propri cari. Saranno presenti anche un’ambulanza come supporto sanitario e mezzi in servizio per l’approvvigionamento idrico all’interno del cimitero.

Anche i Ranger saranno presenti nei parcheggi per collaborare con la Polizia Locale, fornendo indicazioni utili e assistenza alla gestione del traffico.

Dal 27 ottobre l’accesso al cimitero in auto è stato vietato, creando disagi ad anziani e persone con difficoltà motorie che si sono lamentati per l’impossibilità di raggiungere le tombe. Questi cittadini chiedevano la possibilità di usufruire del servizio di accompagnamento dei volontari anche nei giorni immediatamente precedenti al 1° novembre. Il servizio, comunque, sarà garantito da oggi fino a domenica.