Enna: Commemorazione dei Defunti, al cimitero vietato ingresso autovetture

In occasione della Commemorazione dei Defunti ogni attività edilizia all’interno del Cimitero comunale di Enna viene sospesa dal 25 ottobre al 3 novembre.

Per tale periodo le imprese dovranno pertanto sospendere i lavori in tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di ponteggi e armature, liberare i terreni e i viali adiacenti i cantieri da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc… Inoltre, nei cantieri sospesi, devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

In tale periodo sarà vietato l’ingresso alle autovetture anche se autorizzate.