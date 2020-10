Enna: stasera comizio di chiusura del candidato sindaco Dario Cardaci

Stasera alle ore 20 comizio di chiusura del candidato sindaco Dario Cardaci.

“Sarà l’occasione – fanno sapere dal Pd ennese – per discutere della città del futuro e di come cambierà dal 5 Ottobre. Si parlerà di università, di mobilità sostenibile, del ruolo centrale che Enna deve assolvere nel panorama delle aree interne della Sicilia, di ambiente, di Pergusa, del brand Enna, di giovani, di terza età, dell’importanza delle istituzioni, della condivisione delle scelte strategiche con i sindaci della provincia. AndiamoOLTRE. Dario e tutte le forze politiche che lo sostengono danno appuntamento alla città questa sera alle ore 20:00 in Piazza Vittorio Emanuele”.