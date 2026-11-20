Enna, Comando dei Vigili del Fuoco: concluso corso di formazione per otto nuovi operatori di sala operativa

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Si è concluso con successo presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna il percorso formativo dedicato alla qualificazione di otto nuovi operatori di Sala Operativa, una figura strategica e altamente specializzata per l’efficienza dell’intera macchina del soccorso.

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La Sala Operativa rappresenta il vero e proprio “biglietto da visita” del Comando: è il primo punto di contatto con il cittadino in difficoltà e costituisce il centro nevralgico in cui ogni richiesta di aiuto viene ricevuta, valutata e trasformata in un intervento tempestivo. La gestione accurata della chiamata d’emergenza, l’inquadramento dello scenario e il coordinamento costante delle risorse sul territorio sono infatti elementi determinanti per la buona riuscita di qualsiasi operazione di soccorso tecnico urgente.

L’ingresso di questi otto nuovi operatori consentirà di potenziare in modo significativo l’organico dedicato a questo delicato settore, garantendo una risposta ancora più pronta ed efficace alle esigenze della cittadinanza. Il loro contributo risulterà prezioso su un duplice fronte: da un lato per l’utenza, assicurando ascolto, lucidità e assistenza immediata nei momenti di criticità; dall’altro per le stesse squadre operanti sul campo, che possono contare su un supporto logistico, informativo e di coordinamento continuo durante tutte le fasi dell’intervento.

Con il completamento di questo ciclo formativo, il Comando di Enna conferma il proprio impegno nel valorizzare le competenze interne e nell’investire sulla preparazione del personale, rafforzando ulteriormente la qualità del servizio reso quotidianamente alla comunità provinciale.