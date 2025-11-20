Enna, colletta alimentare: Lions e Hope in prima linea

PUBBLICITÀ

Sabato scorso si è svolta in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, un appuntamento ormai consolidato che coinvolge migliaia di volontari e cittadini in un gesto concreto di solidarietà verso le famiglie in difficoltà.

Anche Enna ha dato il proprio contributo: presso il punto vendita Maxistore di via Libero Grassi hanno preso parte all’iniziativa il Lions Club di Enna, presieduto da William Tornabene, e l’Associazione Hope, guidata da Walter Cardaci. Soci e volontari hanno accolto i clienti del supermercato invitandoli ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi, verdure in scatola, riso, tonno e carne, conserve di pomodoro, sughi pronti e alimenti per l’infanzia.

L’adesione da parte dei cittadini è stata molto positiva.

“I risultati sono stati soddisfacenti” – ha dichiarato il presidente del Lions Club Enna, William Tornabene – sottolineando come la risposta della comunità ennese sia stata ancora una volta segno di grande sensibilità”.

Nel punto vendita sono stati raccolti oltre 700 kg di generi alimentari, una quantità significativa che contribuirà a sostenere numerose famiglie in difficoltà. L’incremento registrato in tutta la Sicilia, pari al 19,9% rispetto agli anni precedenti, conferma un generale rafforzamento dello spirito di condivisione.

Scopo fondamentale della Colletta – spiegano gli organizzatori – è quello di sensibilizzare la società civile sul tema della povertà e sulla necessità di non voltarsi dall’altra parte, promuovendo valori come condivisione, gratuità e carità. Gli alimenti raccolti vengono successivamente distribuiti tramite la rete del Banco Alimentare ai centri che assistono persone e famiglie bisognose.

Il Lions Club Enna, anche quest’anno, si è distinto per l’impegno e la partecipazione attiva dei suoi soci, confermando la propria vocazione al servizio e alla solidarietà, in linea con quanto avvenuto nei numerosi altri club presenti in tutta Italia.

Una giornata che ha dimostrato come, attraverso piccoli gesti, si possa contribuire concretamente a sostenere chi vive situazioni di difficoltà.