Enna: Colianni si dimette da vicesindaco e si candida alle regionali

Francesco Colianni si dimette da vicesindaco della città di Enna. Lo ha annunciato attraverso il proprio profilo social.

“Lascio un pezzo della mia vita al Comune di Enna – ha scritto – anni che segnano per il sottoscritto una maturazione sul piano politico ed amministrativo di cui sono grato ad ogni singolo cittadino ennese”.

“Da oggi scendo in campo con forza, coraggio e determinazione – prosegue – da autonomista, per dare una visione alla mia provincia, che sconta anni di assenza della classe dirigente regionale e nazionale. Mi candido alle elezioni regionali, per rendere più forte la mia città e la provincia di Enna”.