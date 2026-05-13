Enna, Colianni sfida il candidato di Ed sull’acqua pubblica: “Non si sottragga al confronto”

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“Ho letto la posizione chiara del candidato di Ed sul tema dell’acqua pubblica. Negli Stati Uniti, solitamente, a ogni politico viene effettuato il cosiddetto ‘fact checking’. Ad oggi, il medesimo candidato ha falsificato il simbolo del suo partito e la sua squadra di governo, indicando due assessori incompatibili nel ruolo, quali i deputati Marino e Venezia”. Lo dichiara l’assessore regionale all’energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni.

“Inoltre – prosegue – sul tema dell’acqua, così come su quello dei rifiuti, anche nei vicoli più periferici di questa città, tutti conoscono quanto il candidato di Ed sia stato protagonista indiscusso delle privatizzazioni. Per essere più chiari e concreti, sono certo che vorrà partecipare a un confronto pubblico sul tema: scelga il luogo e il moderatore, ma non si sottragga, come sempre. In quella sede sarò felice di ragguagliarlo rispetto agli avvisi pubblicati dall’Assessorato regionale che mi onoro di guidare, su una riforma già vistata dagli uffici competenti e, soprattutto, su azioni concrete quali la partnership con Edison sulla diga Villarosa, che garantirà anche al Comune di Enna un canone di 500 mila euro annui per 40 anni. Fa bene, infine, il candidato di Ed a chiedere interventi al centrodestra, in quanto è l’unica parte politica che li sta disponendo, contrariamente ai suoi deputati, assenti su interventi concreti sul tema da oltre tre anni di mandato”.