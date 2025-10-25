Enna, Colianni e Alloro: “Proposta politica di rinnovamento per la città”

PUBBLICITÀ

“In vista delle elezioni amministrative che si terranno nella prossima primavera, pensiamo di offrire alla città una proposta politica che sia di vero rinnovamento, aperto anche alle nuove generazioni. Che aggreghi le migliori forze moderate e riformiste che questa città esprime e che apra le porte a quanti insieme a noi vorranno contribuire ad articolare un programma politico ed amministrativo che guardi al futuro. Per questa ragione, avvieremo un percorso di condivisione e ascolto che, partendo dal basso, coinvolga forze politiche e cittadini che vorranno condividere con noi questa nuova esperienza politica e amministrativa”.

PUBBLICITÀ

Lo dichiarano Francesco Colianni, assessore regionale ed esponente Mpa-Grande Sicilia, e Francesco Alloro, già assessore al comune di Enna.

PUBBLICITÀ