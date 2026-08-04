Enna, Colianni convoca vertice urgente all’Assessorato regionale Energia per sbloccare i lavori al Pisciotto

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“Non sono più consentiti ritardi. L’area del Pisciotto deve essere restituita al decoro urbano e alla piena fruibilità dei cittadini”. Con queste parole l’Assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni, annuncia la convocazione di un tavolo tecnico urgente sulla vicenda dei lavori nel quartiere Pisciotto di Enna.

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Il vertice, fissato per giovedì all’Assessorato regionale, vedrà la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di individuare soluzioni operative immediate e definitive per superare le criticità che da tempo rallentano l’avanzamento degli interventi.

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“Parliamo di un’area strategica per la città di Enna che attende da troppo tempo una risposta concreta. La Regione ha già messo in campo le risorse necessarie: adesso è il momento della responsabilità e dell’efficienza amministrativa per portare a compimento i lavori”, prosegue Colianni.

L’Assessore sottolinea come il protrarsi della situazione non sia più sostenibile, né sotto il profilo urbanistico né sotto quello della qualità della vita dei cittadini: “Restituire il Pisciotto al suo decoro significa anche rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità locale. È un impegno che intendiamo rispettare senza ulteriori rinvii”.

Dal tavolo tecnico è attesa una definizione chiara dei tempi, delle responsabilità e delle azioni da intraprendere, con l’obiettivo di chiudere definitivamente una vicenda che si trascina da anni e che rappresenta una priorità per l’amministrazione regionale: “La Regione farà la propria parte fino in fondo vigilando sull’attuazione degli interventi e garantendo che le risorse pubbliche già stanziate producano risultati concreti e visibili”, conclude Colianni.