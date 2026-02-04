Enna, Colianni: “Candidato del centrodestra condiviso, no a fughe in avanti”

PUBBLICITÀ

“Enna è capoluogo di provincia: la scelta del candidato sindaco deve essere assunta nel tavolo regionale del centrodestra, senza fughe in avanti né furbate di vario genere”. Lo dichiara l’assessore regionale all’energia e ai pubblici servizi Francesco Colianni.

“Appaiono infatti intempestive – prosegue – le candidature autoreferenziali e le adesioni affrettate. È necessario valutare con attenzione la coerenza delle persone e definire con chiarezza i contenuti di un programma comune. Al momento è evidente il rischio di replicare lo schema che ha già portato, alle provinciali, alla divisione del centrodestra e al successo della sinistra. Si vuole forse ripetere quell’errore? Perseverare sarebbe davvero diabolico”.

“Il MPA–Grande Sicilia – conclude – pur vantando una forza politica ed elettorale di rilievo, non avanza pretese: auspica invece unità, responsabilità e spirito costruttivo”.