Enna, Colianni attacca il candidato di “Ed”: “Va ristabilita la verità dei fatti”

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“Sulla vicenda politica che riguarda il candidato di ‘Ed’ è necessario ristabilire la verità dei fatti, al di là di toni e narrazioni che risultano sempre più distanti dalla realtà”. Lo dichiara l’assessore regionale Francesco Colianni.

“Non si tratta solo di un confronto politico, che è legittimo e doveroso in democrazia – prosegue – ma di un problema serio: la continua mistificazione dei fatti. Un atteggiamento ancora più grave quando si ambisce a guidare un capoluogo di provincia, dove il rispetto della verità e la responsabilità verso i cittadini dovrebbero rappresentare la base dell’azione pubblica. È difficile persino definirlo candidato del Partito Democratico, considerato che ha alterato il simbolo del proprio partito per candidarsi insieme alla Lega, celata nella lista ‘Prima Enna’, e alla Democrazia Cristiana. Un’operazione politica che già di per sé racconta molto”.

“Sul piano amministrativo – spiega Colianni – i fatti sono chiari. Il candidato di ‘Ed’ è stato protagonista della stagione delle privatizzazioni dei servizi pubblici in provincia di Enna, scelte che hanno prodotto effetti pesanti: bilanci degli enti locali compromessi e costi elevati per i cittadini. In ambito idrico, è bene ricordare che in Sicilia non esistono gestioni totalmente private ‘naturali’: le forme previste sono pubblica, mista o privata. La situazione attuale nasce da una convenzione del 19 novembre 2004, sottoscritta dall’allora presidente della Provincia su indirizzo politico del centrosinistra. Nessuno tra gli esponenti riconducibili a quell’area politica (inclusi assessori nominati oggi parlamentari regionali) ha affrontato realmente il problema”.

“Diversamente – prosegue l’assessore regionale – l’azione del governo regionale ha già prodotto risultati concreti. In primis è stata predisposta una riforma organica del settore idrico, su mia proposta che prevede un ambito unico regionale con regole e tariffe uniformi in tutta la Sicilia. Non si cambia un sistema con un decreto, ma con una legge: la proposta è già stata redatta, vistata dagli uffici competenti e sarà a breve approvata dalla Giunta e trasmessa all’Assemblea Regionale. Ma non solo: sono stati destinati 209 milioni di euro alle ATI siciliane, compresa quella ennese, per ridurre le perdite idriche, migliorare la depurazione e potenziare le reti fognarie. Entro maggio saranno emessi i decreti di finanziamento. Inoltre sono stati investiti 8 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe, risorse mai stanziate in passato con questa entità. Infine è stata avviata la partnership tra la diga Villarosa ed Edison, che garantirà per 40 anni circa 500 mila euro annui ai comuni di Enna, Calascibetta e Villarosa, risorse da destinare ai servizi per i cittadini. Anche sul fronte dei rifiuti la differenza è evidente. Dopo la stagione dell’ATO Rifiuti è stato avviato un percorso di risanamento con Eco Enna Servizi. Oggi Enna registra risultati concreti: niente più emergenze rifiuti o cumuli di immondizia per le strade, raccolta differenziata al 70% (prima tra i capoluoghi siciliani), una delle TARI più basse dell’isola e una società interamente pubblica in equilibrio finanziario”.

“Questa – conclude Colianni – è la differenza tra chi governa con i fatti e chi continua a proporre modelli che hanno già dimostrato i loro limiti: da una parte efficienza amministrativa e tutela dell’interesse pubblico, dall’altra privatizzazioni e costi scaricati sui cittadini”.