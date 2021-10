Enna: Coldiretti, Giuseppina Fiumefreddo eletta presidente

Giuseppina Fiumefreddo, 45 anni di Regalbuto, è la nuova presidente Coldiretti Enna. È stata eletta stamani dall’assemblea. L’imprenditrice, da anni responsabile provinciale “Donne Impresa”, produce grano, olive e ortaggi e tra le sue attività spicca anche la produzione di pasta in quanto – sostiene – proprio “la chiusura della filiera è determinante per lo sviluppo del territorio e per mantenere intatta la qualità”.

Sposata con due figli, è impegnata nel sociale con varie attività che riguardano soprattutto il settore del benessere psicofisico.