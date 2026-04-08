Enna, Colaleo (Pd): “Nessun inciucio, la candidatura di Crisafulli è in un campo largo pensato per la città”

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Sulla candidatura a sindaco di Mirello Crisafulli e sul quadro politico in vista delle elezioni comunali interviene Lillo Maria Colaleo, componente della segreteria regionale del Partito Democratico: “Ad Enna abbiamo proposto qualcosa di dirompente: la candidatura di Mirello Crisafulli, che non ha mai governato la città, ma è uomo del fare, capace di ottenere risultati per il territorio, affiancato da una squadra di persone nuove e competenti, che non hanno mai amministrato in una città che da oltre vent’anni vede sempre gli stessi protagonisti.”

Nel suo intervento, Colaleo smentisce inoltre “con forza, qualsiasi ipotesi di inciucio o di accordo con Lega e DC”: “C’è un campo largo costruito per governare e rilanciare la città, aperto al contributo di tutti coloro che hanno preso atto del fallimento dell’esperienza amministrativa degli ultimi anni e alternativo ad altre proposte su cui si sono collocati tutti i partiti del centrodestra. La nostra è una proposta seria, nata dal basso, attorno a un’ipotesi che ha una connotazione civica, in quanto nata da una raccolta firme di cui il PD ha preso atto, scegliendo di riconoscerla e sostenerla. Tutto il resto sono strumentalizzazioni, che nulla hanno a che vedere con le elezioni comunali, che appartengono soltanto alla città e agli ennesi, o segnali di nervosismo di chi dovrebbe parlare di programmi e prova a dare lezioni di coerenza pur avendo più volte cambiato la propria appartenenza politica.”

Colaleo conclude poi soffermandosi sulle priorità politiche che, a suo avviso, dovrebbero essere poste al centro del confronto: “A noi, tuttavia, interessa altro: interessa la città e gli unici con cui ci vogliamo confrontare sono i cittadini ennesi, nessuno escluso. Ci interessa rimettere mano alla viabilità, salvare il centro storico, investire su università, sanità e turismo, rafforzare i servizi e restituire ad Enna un ruolo e una prospettiva. Lasciamo da parte le inutili strumentalizzazioni e pensiamo soltanto al bene e al futuro della nostra città.”