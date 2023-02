Enna: codice Braille e inclusione didattica, convegno al Colajanni

Continuano le celebrazioni della 16° Giornata Nazionale del Braille che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS di Enna organizza in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane Napoleone Colajanni di Enna.

PUBBLICITÀ

Dopo la visita guidata di alcune classi e alcuni giovani del Servizio Civile Universale alla mostra di libri tattili per alunni non vedenti frequentanti la scuola primaria, tenutasi ad Aidone presso la biblioteca Scovazzo dal 13 al 18 febbraio, domani, giovedì 23 febbraio, si svolgerà presso l’Auditorium del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Colajanni un convegno in cui verrà presentata una relazione, a cura del prof. Stefano Salmeri, docente di pedagogia generale e speciale presso l’Università Kore di Enna, sul tema “Il codice Braille come prassi didattica per l’inclusione”. Seguirà una dimostrazione pratica di trascrizione dal nero al Braille a cura della Dott.ssa Adriana Zocco.

Tre temi a cura degli studenti dell’istituto scolastico saranno premiati da parte dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna, in occasione della propria assemblea annuale che si terrà ad aprile. Le celebrazioni si concluderanno con una visita guidata della classi partecipanti presso il Museo Tattile e la Stamperia Regionale Braille di Catania.