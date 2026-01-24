Enna, COC: continuano i controlli su frane, alberi e strutture scolastiche

PUBBLICITÀ

Sono proseguite anche nella giornata odierna le attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna.

In particolare il personale dell’ufficio tecnico comunale ha effettuato un sopralluogo presso la Via Civiltà del Lavoro per verificare lo stato della frana che ha provocato il cedimento del muro di sostegno sottostante la medesima via. I tecnici hanno accertato che il fronte di frana è, allo stato attuale, stabile e, pertanto, si può prevedere di confinare l’area interessata dal cedimento e la copertura del terreno con telo impermeabile, in modo da evitarne l’imbibimento.

In riferimento al cedimento del costone roccioso della zona Spirito Santo, si sta procedendo con le verifiche geomorfologiche.

Sono ancora in corso gli interventi di messa in sicurezza degli alberi della Villa Torre di Federico prospicienti la via omonima che si concluderanno, presumibilmente, il prossimo lunedì 26 gennaio.

Risultano essere in corso anche gli interventi di ripristino dell’impianto di riscaldamento del plesso Santa Lucia dell’Istituto Neglia-Savarese fortemente danneggiato da copiose infiltrazioni di acqua piovana che hanno interessato il locale caldaia e che si conta di ultimare entro la giornata di domani.

Sono state, inoltre, molteplici le attività della Polizia Locale di assistenza ai vari interventi in corso e di verifica delle varie criticità in tema di viabilità.