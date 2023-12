Enna: Cna, un fotocalendario e iniziative a sostegno di Avis e Associazione Co.tu.le.vi.

PUBBLICITÀ

“Vogliamo che le persone attorno a noi sorridano e si godano un momento di festa. Vogliamo che il Natale sia un momento di condivisione e solidarietà. Così per festeggiare il Natale presenteremo due iniziative a sostegno di due importanti associazioni del territorio che lavorano su ambito diversi: l’Avis e l’Associazione Co.tu.le.vi., lo sportello antiviolenza”. Lo dichiara il presidente provinciale della Cna di Enna Filippo Scivoli.

Domenica sera al “Al Kenisa” i dirigenti della CNA si incontreranno per dare il via a queste iniziative e per presentare il nuovo fotocalendario.

Imprenditori e collaboratori della CNA hanno posato così per il nuovo calendario che riprende 6 foto che hanno fatto “storia”.

“Anche quest’anno ci siamo messi in gioco per regalare un sorriso ai nostri colleghi e non solo – prosegue Scivoli -. Dietro l’impegno della CNA ci sono persone. Persone che ci mettono la faccia, che vogliono rappresentare questioni importanti, che vogliono essere sei ma non seriosi”.

“E poi – chiude il presidente della CNA di Enna – lo scorso anno ci siamo veramente divertiti e di fronte a tante richieste non abbiamo saputo resistere”.