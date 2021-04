Enna. Cna sulle riaperture: “Servono provvedimenti più netti”

“Sulle riaperture esiste una posizione condivisa dalle imprese, sostenuta da pareri tecnici e che rappresenta già una mediazione con le istanze del Governo in termini di limitazione delle attività per prevenire i contagi. La posizione del Governo segna un avvicinamento nei confronti di settori che sembravano abbandonati a se stessi, ma sul piano delle soluzioni concrete segna il passo a soluzioni più efficaci che avevamo indicato in molti documenti, condiviso con altre associazioni e consegnate al Governo dopo intensi confronti”.

A comunicarlo il presidente di CNA Enna Filippo Scivoli attraverso una nota stampa.

“Ad esempio – continua il presidente CNA – basterebbe consentire ai clienti dei ristoranti di uscire alle 23, esibendo autocertificazione e verificando la loro presenza nelle liste prenotazioni che i ristoranti devono tenere. Soprattutto al Sud che come è noto cena più tardi del resto d’Italia. Così come è necessario prendere una posizione netta sulla riapertura in zona rossa degli operatori del benessere che costretti ad interrompere di punto in bianco i trattamenti consegnando all’abusivismo i loro clienti o la scelta nel settore turistico di censurare la possibilità di fruire di alloggi in strutture che non garantiscono l’utilizzo di protocolli anti COVID a partire dalla sanificazione degli ambienti”.

Infine l’appello della Cna ennese: “Chiediamo ai Comuni tramite l’Anci e alla Conferenza Stato Regioni di tenere conto dei protocolli condiviso nel confronto con il Governo”.