Enna, CNA Sicilia e Gruppo BCC Iccrea: incontro per rafforzare credito e servizi alle PMI

Si è svolto ieri, presso il Salone Congressi di CNA Enna, l’incontro operativo tra CNA Sicilia e il Gruppo BCC Iccrea, dedicato all’approfondimento dell’Accordo Quadro nazionale tra CNA e Iccrea, finalizzato a rafforzare l’accesso al credito e i servizi finanziari per le micro, piccole e medie imprese associate.

All’incontro hanno preso parte i responsabili della direzione commerciale delle nove Banche di Credito Cooperativo operanti in Sicilia, insieme ai rappresentanti del Centro Imprese Sud Ovest di Iccrea Banca, guidati da Francesco Valentini, oltre ai dirigenti e ai rappresentanti territoriali del sistema CNA.

In collegamento da remoto sono intervenuti Claudio Giovine, Direttore della Divisione Economica e del Lavoro di CNA Nazionale, e Andrea Umana, responsabile delle attività di supporto commerciale e sviluppo relazioni istituzionali della Divisione Impresa del Gruppo BCC Iccrea.

L’iniziativa rientra nel percorso nazionale di presentazione dell’accordo che CNA e il Gruppo BCC Iccrea stanno portando avanti nei diversi territori italiani con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra il sistema associativo e il sistema bancario cooperativo, favorendo nuove opportunità di sviluppo per il tessuto imprenditoriale.

L’accordo punta infatti a costruire sinergie concrete tra le reti territoriali delle BCC e quelle di CNA, per sostenere lo sviluppo delle imprese attraverso strumenti finanziari, consulenza specialistica e nuove opportunità di investimento.

Tra gli ambiti principali della collaborazione: migliorare l’accesso al credito per artigiani e piccole imprese; sviluppare servizi di consulenza specialistica per le aziende; sostenere i processi di innovazione, digitalizzazione e transizione ESG; facilitare l’utilizzo delle misure del PNRR e dei fondi strutturali europei; promuovere la creazione di nuove imprese e start-up; rafforzare il ruolo dei Confidi e degli strumenti di garanzia pubblica.

Durante l’incontro è stato inoltre evidenziato il ruolo delle BCC nel territorio siciliano, che contano 111 sportelli presenti in 97 comuni e un volume di impieghi alle imprese pari a circa 1,26 miliardi di euro, con una quota significativa nel sostegno alle imprese artigiane e alle famiglie produttrici.

“L’accesso al credito rappresenta uno dei temi centrali per la competitività delle micro e piccole imprese siciliane – ha dichiarato il Segretario regionale di CNA Sicilia, Piero Giglione –. La collaborazione con il Gruppo BCC Iccrea rappresenta un elemento strategico perché consente di mettere in rete competenze, strumenti finanziari e presenza territoriale. L’obiettivo è costruire un percorso concreto che permetta alle imprese di affrontare con maggiore forza le sfide dell’innovazione, della sostenibilità e della crescita.”

“Le Banche di Credito Cooperativo rappresentano da sempre un punto di riferimento per i territori e per il sistema delle piccole imprese – ha sottolineato il Presidente di CNA Sicilia, Filippo Scivoli –. Rafforzare il rapporto tra CNA e il Gruppo BCC Iccrea significa creare nuove opportunità per gli artigiani e le PMI siciliane, migliorando l’accesso al credito, sostenendo gli investimenti e accompagnando le imprese nei percorsi di innovazione e sviluppo.”

“L’accordo tra il Gruppo BCC Iccrea e CNA – ha evidenziato Francesco Valentini del Centro Imprese Sud Ovest di Iccrea Banca – nasce con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le reti territoriali delle BCC e il sistema CNA, per sostenere concretamente lo sviluppo delle micro e piccole imprese. Attraverso questa sinergia vogliamo facilitare l’accesso al credito, sviluppare servizi di consulenza specialistica e accompagnare le imprese nei processi di innovazione, sostenibilità e utilizzo delle opportunità offerte dal PNRR e dai fondi europei.”

L’incontro di Enna rappresenta dunque un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra CNA Sicilia e il Gruppo BCC Iccrea, con l’obiettivo di sostenere la crescita delle imprese, lo sviluppo dei territori e la competitività dell’economia regionale.