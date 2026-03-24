Enna, CNA Fita su caro carburanti: “Azione immediata e severa contro la speculazione”

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L’eccezionale impennata del costo del gasolio, alimentata da inaccettabili fenomeni speculativi, sta portando anche le imprese di autotrasporto della provincia di Enna oltre il punto di rottura. A sostenerlo è CNA Fita Enna, che richiama l’aggiornamento dei Valori Indicativi di Riferimento pubblicato dal MIT il 17 marzo, nel quale viene certificato un aumento del costo del gasolio del 30,09% rispetto a giugno 2025.

Secondo quanto evidenziato nella nota, per un autoarticolato di Classe D questa variazione si traduce “in un incremento dei costi totali di esercizio tra il 6% e l’8%”. Una situazione che, “in un territorio interno come quello ennese, caratterizzato da maggiori costi logistici e minori margini operativi, rischia di avere effetti ancora più pesanti sul tessuto economico locale”.

“Nessuna impresa può assorbire internamente un simile rincaro senza andare in perdita” sottolinea Michele Santoni, presidente nazionale CNA Fita. “Il rischio reale è che i mezzi rimangano nei piazzali perché il viaggio costa più del guadagno.”

CNA Fita Enna, pur riservandosi di verificarne i criteri applicativi, riconosce “l’importanza delle misure introdotte dal Governo per mitigare l’emergenza”, auspicando che tali interventi “evolvano in una misura strutturale e proporzionata al gravissimo danno economico che le imprese stanno subendo”.

Tuttavia, si legge ancora nella nota, “i prezzi del carburante continuano a crescere in maniera irrefrenabile, alimentati da dinamiche di mercato del tutto incomprensibili che vanificano istantaneamente gli sforzi introdotti dal Governo”. In particolare, “il taglio delle accise di 20 centesimi, pur garantendo un parziale sollievo alla liquidità, viene di fatto ‘mangiato’ da una speculazione fuori controllo, rendendo il beneficio impercettibile per le imprese di autotrasporto del territorio ennese”.

Per questo motivo, CNA Fita chiede al Governo “un intervento ispettivo a tappeto, immediato e severo sui meccanismi di formazione dei prezzi, con particolare attenzione ai rifornimenti extra-rete”. Secondo l’associazione, “è inaccettabile che distorsioni di mercato così marcate rendano sterili i provvedimenti, lasciando i vettori nell’impossibilità di percepire il reale sostegno dello Stato”.

“In una provincia come Enna, dove le imprese devono già confrontarsi con svantaggi infrastrutturali e logistici, questi aumenti stanno mettendo in ginocchio l’intero comparto” dichiara Antonino Riela, presidente CNA Fita Enna. “Serve un intervento immediato e concreto per fermare la speculazione sui carburanti e garantire condizioni di lavoro sostenibili. Senza risposte rapide, molte aziende rischiano seriamente la chiusura.”

Nella parte finale del comunicato, CNA Fita sottolinea inoltre che “le agevolazioni non possono sostituirsi a un corretto assetto tariffario” e invita le imprese “a non subire il ‘ricatto commerciale’ e a utilizzare le tutele conquistate nel corso degli anni quali strumenti per arginare la crisi e le tensioni sociali”.