Enna: Cna e Avis insieme per le donazioni di sangue

PUBBLICITÀ

Una mattinata ricca di solidarietà e donazioni. E’ stata quella di ieri, organizzata da CNA e AVIS, che ha visto il centro mobile posteggiato davanti la sede di CNA e i soci delle associazioni in fila per donare il proprio sangue.

PUBBLICITÀ

“Una iniziativa a cui teniamo molto, che può sembrare lontana dalle attività che la CNA svolge quotidianamente – ha dichiarato il presidente di CNA Filippo Scivoli – ma che invece si sposa perfettamente con il contributo che la nostra organizzazione vuole dare alla comunità”.

Così dalle 8 di mattina hanno preso il via le donazioni, in una staffetta continua di donazioni che si è protratta ben oltre ora di pranzo.

Soddisfatti gli organizzatori per il risultato raggiunto: “Questa giornata ci ha dimostrato che quando delle realtà che operano sullo stesso territorio scelgono di lavorare insieme e fare rete nascono delle bellissime iniziative dedicate alla collettività – ha dichiarato Maria Elena Spalletta a nome del direttivo di AVIS -. La collaborazione tra Avis e Cna ha avvicinato diverse persone al mondo della donazione. Uomini e donne che hanno teso il braccio a chi ha bisogno, senza pretendere nulla in cambio”.

Nel 2022, anche se le donazioni sono leggermente cresciute rispetto allo scorso anno, rimangono ancora al di sotto dei livelli raggiunti negli anni precedenti al COVID.

Grazie alle donazioni in Italia vengono trasfusi oltre 630 mila pazienti che ricevono 2,8 milioni di donazioni. Tutto questo però non basta perchè il sangue donato si presta anche a terapie diverse, per questo iniziative di ieri sono molto importanti, il bisogno di sangue è ancora molto alto.

“Ognuno di noi ha fatto la sua parte, consapevole di aver dato un contributo alla salute delle persone e magari, salvando anche delle vite – ha concluso il presidente Scivoli -. E’ una sensazione fantastica, all’interno di una mattinata molto piacevole, trascorsa tra i nostri soci e i volontari dell’AVIS”.