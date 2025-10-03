Enna: Claudia Profera presenta il libro “Avrei voluto solo uno spritz”

PUBBLICITÀ

“Avrei voluto solo uno spritz” di Claudia Profera è il libro al centro del nuovo appuntamento con il “Circolo della Stampa” di Assostampa Enna, fissato per il prossimo 8 ottobre alle 18 nella saletta della libreria Mondadori di Piazza Bovio.

A dialogare con l’autrice, Claudia Profera, al suo esordio letterario, introdotta da Paolo Di Marco responsabile del Circolo della Stampa di Assostampa Enna, sarà Manuela Acqua componente della Commissione pari opportunità (Cpo) del sindacato unitario dei giornalisti.

Il libro racconta la storia di Claudia la cui vita, basata apparentemente su sicurezze granitiche, diventa incerta quando arriva, inaspettata e burrascosa, la diagnosi di cancro al seno.

Spostamenti, malattia, cambiamenti e introspezione diventeranno l’occasione per un viaggio intimo e ironico con una destinazione inaspettata.

Claudia Profera, napoletana di nascita ma palermitana di adozione, è avvocato penalista. Appassionata di libri e scrittura, fin da bambina ha scritto racconti. Inaspettatamente, in un momento particolare ed estremamente delicato della sua vita, ha tirato fuori dai cassetti i suoi scritti.

L’appuntamento di giovedì 8 ottobre rientra negli appuntamenti del Circolo della Stampa di Assostampa Enna realizzati in collaborazione con la libreria Mondadori di Enna, grazie alla disponibilità di Valentina Rizzo antropologa culturale e giornalista pubblicista, nell’ambito del progetto di apertura al confronto sui temi di maggiore attualità e di coinvolgimento della comunità.

Prossimo appuntamento in via di definizione è quello con “ La pagina che manca alla storia. Sigonella 40 anni dopo” di Paolo Garofalo e Salvo Fleres presentato nell’ambito della rassegna “Bartleby” della libreria Mondadori, in collaborazione con MedMez ed il Circolo della Stampa di Assostampa Enna.