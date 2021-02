Enna: classi in quarantena al De Amicis e al Principe di Napoli

Quarantena per alcune classi degli istituti scolastici De Amicis e Principe di Napoli, alunni positivi al Covid19.

Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo De Amicis Filippo Gervasi, da noi raggiunto, conferma la messa in isolamento fiduciario, a scopo precauzionale, di due classi della scuola primaria e una della scuola secondaria (plesso Garibaldi) in quanto frequentate da alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare risultati positivi. Il 23 saranno sottoposti al tampone rinofaringeo.

Due giorni fa l’allarme Coronavirus era scattato all’Istituto francescano Principe Di Napoli. Una bimba era risultata positiva e i genitori dei compagnetti privatamente avevano stabilito di sottoporre i figli ai test rapidi. Dopo la conferma dei molecolari risultati anch’essi positivi, l’Asp di Enna disponeva la quarantena per due classi dell’istituto e l’isolamento degli insegnanti a esse ricollegate. Ad ogni modo – come fanno sapere dall’Istituto – l’asilo in via preventiva (comprese le atre classi non coinvolte) rimarrà chiuso fino all’esito dei tamponi che saranno effettuati giorno 23, a cura dell’Usca.

Il numero dei positivi in città sale dunque a 19 e 60 sono le persone – contatti stretti – in quarantena.

Angela Montalto