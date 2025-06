Enna, CivEs: “In piazza per Gaza, dalla parte dell’umanità”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa di CivEs.

I momenti di dolore, disperazione e distruzione che sta vivendo il popolo di Gaza, ci pongono davanti al dovere morale e civile di alzare la voce perché siano rispettati i fondamentali diritti umani della giustizia, della dignità umana e della pace. CivEs pertanto aderisce con convinzione alla manifestazione “In piazza per Gaza” organizzata da Arci ed altri, in sostegno al popolo di Gaza, unendoci alle tante forze sociali, culturali, politiche e del sindacato che oggi aderiscono in modo trasversale, scegliendo così di mettere al bando l’indifferenza e di stare dalla parte dell’umanità.

Ogni vita conta. Nessuna ragione politica, militare o strategica può giustificare il massacro di civili, la distruzione sistematica di abitazioni, scuole, ospedali e infrastrutture essenziali. Le immagini che ci arrivano da Gaza ci interpellano tutti: come esseri umani, come cittadini, come parte di una comunità globale che non può restare in silenzio.

Per questo siamo oggi al fianco del popolo palestinese, senza ambiguità e senza odio, perché non c’è pace senza verità e non c’è giustizia senza memoria.